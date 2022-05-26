مجلس النواب العراقي يصوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

صوّت البرلمان العراقي اليوم الخميس على قانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" حسب وصف البيان. وأضافت ان "التصويت تم بأجماع الحاضرين".

ويهدف نص القانون المقترح إلى حظر وتجريم "كل فعل من شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني" حسب ما ورد في النص.

كذلك يسعى القانون إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر بالقراءة الأولى لمشروع القانون في وقت سابق من شهر مايو أيار الجاري.

وجاءت فكرة القانون إثر دعوة من زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر الذي قال إن مسألة تجريم التطبيع تعد ضمن أولويات النواب التابعين له بالبرلمان.