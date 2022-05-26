اتصال هاتفي بين ماكرون وإردوغان لبحث ملف عضوية فنلندا والسويد في الناتو

يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي يهدّد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب ما أعلنت الإليزيه مساء الأربعاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ستجري اعتباراً من الساعة 11.30 بتوقيت باريس (09.30 ت غ)، مشيرة إلى أنّ ماكرون موجود حالياً في قلعة بريغانسون، وأنّه سيبقى بضعة أيام في هذا المقرّ الرئاسي الواقع في ساحل الكوت دازور.

وأكدت تركيا الأربعاء أنّ عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لن تمضي قدماً ما لم تتم معالجة مخاوفها الأمنية "من خلال خطوات ملموسة وضمن جدول زمني معين"، وذلك خلال محادثات جرت بين أنقرة وممثلين عن الدولتين.

وتركيا، العضو في الحلف الأطلسي، أبدت معارضتها لانضمام السويد وفنلندا للحلف بسبب الاتهامات التي توجّهها للدولتين الاسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية انفصالية.

ولفنلندا حدود برية مع روسيا بطول 1300 كيلومتر.

وتدين أنقرة أيضاً استضافة السويد وفنلندا مناصرين للداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي تتهمه الحكومة التركية بتنظيم الانقلاب الفاشل في تمّوز/يوليو 2016.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية وكبير مستشاري إردوغان فإنّ أنقرة تطلب اليوم من الدولتين "القيام بخطوات ملموسة" بشأن "وجود المنظمات الإرهابية على المستوى التنظيمي والمالي والإعلامي".