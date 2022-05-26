فيديو: جنديان روسيان يعترفان بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

اعترف اليوم، الخميس، جنديان روسيان بارتكاب جرائم حرب خلال قصف بلدة في شرق أوكرانيا وذلك في ثاني محاكمة من نوعها لجنود روس منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير شباط-الماضي.

وأقر كل من ألكسندر بوبيكين وألكسندر إيفانوف بقتالهما ضمن وحدة مدفعية روسية أطلقت النار على أهداف في محيط خاركيف الأوكرانية من إقليم بيلغورود داخل روسيا.

وتم أسر الجنديين إثر عبورهما الحدود الروسية الأوكرانية واستكمالهما لقصف أدى إلى تدمير منشأة تعليمية في بلدة ديرتشاتشي، وفقاً للنيابة الأوكرانية.

وأقيمت جلسة محاكمتهما اليوم في كوتليفسكا بوسط أوكرانيا، حيث قال بوبيكين " أنا مذنب تماماً بالجرائم التي أُتهم بارتكابها. أطلقنا النار على أوكرانيا من روسيا".

وطالب إيفانوف المحكمة بتخفيف العقوبة ضده وقال: "أتوب وأطلب إنقاص مدة الحكم".

وطالبت النيابة الأوكرانية بحبس المتهمين لمدة 12 عاماً لمخالفتهما قوانين الحرب، بينما طالب محامي الدفاع بالتساهل معهما بحجة أنهما كانا ينفذان أوامر رؤسائهما.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بشأن الجنديين الروسيين يوم 31 مايو-أيار.