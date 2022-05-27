تقرير: الكرملين ينظر في شنّ هجوم ثان على كييف

ينظر الكرملين في مسألة شن هجوم ثانٍ على العاصمة الأوكرانية كييف، على الرغم من فشل المحاولة الأولى، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع ميدوزا المستقل، اليوم، الجمعة.

وفي التقرير الذي استند إلى مصدرين مقربين من الكرملين، وآخر في إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هناك قناعة لدى قيادات حزب روسيا الموحدة، الحزب الحاكم في روسيا، بأن تحقيق نصر شامل في أوكرانيا ممكن قبل نهاية العام.

ونقل الموقع عن أحد المصادر قوله "سنطحنهم (الأوكرانيون) في نهاية المطاف. كل شيء من المرجح أن ينتهي بحلول الخريف تقريباً.

ويضيف التقرير أن القيادة الروسية لديها معياران، أدنى وأقصى، لإعلان نجاح كامل "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا موضحاً أن المعيار الأدنى هو إعلان السيطرة على منطقة دونباس، وأن المعيار الأقصى فهو السيطرة على كييف.

ويقول محرر باللغة الإنجليزية في موقع ميدوزا، وهو كيفن روثروك، إن التقرير يشير إلى أن أوكرانيا "بدأت للمرة الأولى منذ بداية الغزو تخسر المعركة الإعلامية" لصالح روسيا.

ويذكر التقرير أن مسؤولين في الكرملين يشككون في أن يكون الغرب قادراً على الاستمرار بتقديم الدعم المالي والعسكري الهائل لأوكرانيا في حال طال أمد الحرب.

ونقل ميدوزا عن مصدر آخر قوله "عاجلاً أم آجلاً ستتعب أوروبا من مساعدة أوكرانيا. فالأوروبيون بحاجة إلى المال والإنتاج العسكري لدولهم. بحلول الخريف، سيكون عليهم مفاوضة روسيا حول الغاز والنفط، قبل حلول الفصل البارد".

وموقع ميدوزا اتخذ من لاتفيا مقراً له، ويعمل فيه صحافيون محررون باللغة الروسية والإنجليزية. أسسته غالينا تيمشنكو في 2014 بعد طردها من وظيفتها كمديرة تحرير في موقع لانتا الروسي الإخباري.

وتمّ إغلاق الموقع مؤخراً بداخل روسيا.

ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذا التقرير.