زيلينسكي يقول للغرب" "توقفوا عن العبث" مع روسيا ويشكو من انقسامات الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي يقول للغرب" "توقفوا عن العبث" مع روسيا ويشكو من انقسامات الاتحاد الأوروبيمحادثة
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على التوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء "حربها العقيمة" في أوكرانيا، مضيفا أن بلاده ستظل مستقلة لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن.
وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك.
وبعد مضي ثلاثة أشهر منذ غزوها أوكرانيا، تخلت روسيا عن هجومها على العاصمة كييف وتحاول إحكام سيطرتها على منطقة دونباس الشرقية الصناعية، حيث تدعم تمردا انفصاليا منذ عام 2014.
ويرى محللون عسكريون غربيون أن معركة سيفيرودونتسك وليسيتشانسك نقطة تحول محتملة في الحرب مع انتقال الزخم إلى روسيا بعد استسلام الحامية الأوكرانية في ماريوبول الأسبوع الماضي.
وقال زيلينسكي في كلمة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس "ستظل أوكرانيا دولة مستقلة ولن تُهزم. السؤال الوحيد هو ما الثمن الذي سيتعين على شعبنا دفعه مقابل حريته، وما هو الثمن الذي ستدفعه روسيا مقابل هذه الحرب العقيمة علينا".
وأضاف "ما زال بالإمكان وقف الأحداث الكارثية التي تتكشف إذا تعامل العالم مع الوضع في أوكرانيا كما لو كان يواجه الموقف نفسه، إذا لم تعبث القوى مع روسيا وضغطت بالفعل لإنهاء الحرب".
واشتكى زيلينسكي من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة الخطة.
ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيرا.
وتساءل زيلينسكي "كم أسبوعا آخر سيحاول الاتحاد الأوروبي فيه الاتفاق على حزمة سادسة؟"، مشيرا إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يوميا من التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة.
وأضاف "الضغط على روسيا مسألة تتعلق حرفيا بإنقاذ للأرواح. وكل يوم من المماطلة أو الضعف أو النزاعات المختلفة أو الاقتراحات ’لتهدئة’ المعتدي على حساب الضحية يعني فقط مقتل المزيد من الأوكرانيين".
تأتي تصريحات زيلينسكي في ثاني يوم على التوالي يوجه فيه انتقادات حادة لنهج العالم في التعامل مع الحرب.
فقد انتقد بشدة يوم الأربعاء تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام، قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس بشرق البلاد حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل.
وقصفت القوات الروسية الخميس خاركيف ثاني أكبر مدينة في شمال شرق أوكرانيا كانت عادت إلى ما يشبه الحياة الطبيعية في الأسابيع الأخيرة.
وقال زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون مساء الخميس إن "هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان" متهما الغزاة الروس بالسعي إلى تحويل سيفيرودونتسك ومدن أخرى في المنطقة "إلى رماد".
وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية تمارس عمليات "تهجير" و "قتل جماعي لمدنيين" في دونباس، مدينا ما وصفه بأنه "سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا".
واتهامات زيلينسكي مماثلة لتلك التي أطلقتها موسكو لتبرير غزوها متحدثة عن "إبادة جماعية" مارسها الأوكرانيون ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس.
رئيسة وزراء فنلندا تؤكد من كييف أنّ الثقة بروسيا فُقدت "لأجيال مقبلة"
اعتبرت رئيس وزراء فنلندا سانا مارين خلال زيارة إلى كييف الخميس أنّ الثقة بموسكو فُقدت "لأجيال مقبلة" منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قبل أربعة أشهر.
وقالت مارين التي قدّمت بلادها لتوّها طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إنّ "ما فعلته روسيا هو نقطة تحوّل لكلّ الأسرة الأوروبية وللعالم أجمع. نرى أنّ النظام القديم دُمّر وأنّ العلاقات القديمة لن تعود إلى ما كانت عليه".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني "أنّ الثقة فُقدت لأجيال مقبلة".
كما التقت رئيسة الوزراء الفنلندية في كييف الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزارت بلدتي بوتشا وإربين القريبتين من كييف واللتين احتلّهتما القوات الروسية وعندما انسحبت منهما أصبحتا رمزاً لمجازر تتّهم السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بارتكابها بحقّ مدنيين.
وشدّدت مارين على "أنّنا نعرف الآن ما يمكن لروسيا أن تقوم به في أفعالها العدوانية، ونرى الآن ماهية الجرائم التي تتسبّب بها الإمبريالية، ونرى أنه لا ينبغي أن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب".