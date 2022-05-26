بعد مرور ثلاثة أشهر على غزو أوكرانيا.. كيف تغيرت الحياة في روسيا؟

عندما أعلن فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، كانت الحرب بعيدة عن الأراضي الروسية. في غضون أيام قليلة، عاد الصراع إلى الوطن – ليس بصواريخ السفن وقذائف الهاون، ولكن في شكل وابل واسع غير مسبوق وغير متوقع من العقوبات الاقتصادية من قبل الحكومات والشركات الغربية.

بعد ثلاثة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، يستغل العديد من الروس العاديين سبل عيشهم وعواطفهم بهذه الضربات. أصبحت مراكز التسوق مترامية الأطراف في موسكو امتداداً غريباً لواجهات المحلات المغلقة التي كان يشغلها تجار التجزئة الغربيون.

ماكدونالدز، التي كان افتتاحها في روسيا عام 1990 ظاهرة ثقافية، وسيلة راحة حديثة متألقة في بلد يغلب عليه الركود بخيارات محدودة، انسحبت تماماً من روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا. ايكيا، مثال على وسائل الراحة الحديثة بأسعار معقولة، والعمليات المعلقة. عشرات الآلاف من الوظائف التي كانت آمنة في يوم من الأيام أصبحت الآن موضع تساؤل في وقت قصير جداً.

ماكدونالدز في روسيا AP

وانسحبت الشركات الصناعية الكبرى، بما في ذلك شركات النفط العملاقة "بي بي" و"شيل" و"رينو" المصنعة للسيارات، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في روسيا. تقدر شركة شل أنها ستخسر حوالي 5 مليارات دولار من خلال محاولة إغراق أصولها الروسية.

مع خروج الشركات متعددة الجنسيات، فر الآلاف من الروس الأثرياء اقتصادياً تخوفاً من تحركات حكومية جديدة جذرية تتعلق بالحرب، التي وجدوا أنها غارقة في ديكتاتورية كاملة. قد يكون بعض الشباب قد هربوا خشية من أن يفرض الكرملين تجنيداً إجبارياً لتغذية آلته الحربية.

لكن الهروب أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى – فقد حظرت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا الرحلات الجوية من وإلى روسيا. كانت العاصمة الإستونية، تالين، وجهة عطلة نهاية أسبوع طويلة مدتها 90 دقيقة بالطائرة من موسكو، واستغرقت فجأة 12 ساعة على الأقل للوصول إلى طريق عبر اسطنبول.

حتى السفر غير المباشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد تقلص بالنسبة للروس. حظرت روسيا في آذار/ مارس "فيسبوك" و"إنستغرام "، على الرغم من أنه يمكن التحايل على ذلك باستخدام "في بي إن"، وأغلقت الوصول إلى مواقع وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك "بي بس سي" و"فويس أوف أميركا" الممول من الحكومة الأمريكية و"راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي" وإذاعة "صوت ألمانيا أو دويتشه فيله".

الهروب من روسيا أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى AP

بعد أن أصدرت السلطات الروسية قانوناً يدعو إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً على نشر أخبار تتضمن "أخبارًا كاذبة" عن الحرب، أغلقت العديد من وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة أو أوقفت عملياتها. ومن بيننها إذاعة Ekho Moskvy "w "صدى موسكو" وصحيفة "نوفيا غازيتا" التي حصل محررها ديمتري موراتوف على جائزة نوبل للسلام.

قد تكون التكلفة النفسية للقمع والقيود وقلة الفرص عالية بين الروس العاديين، على الرغم من صعوبة قياسها. على الرغم من أن بعض استطلاعات الرأي العام في روسيا تشير إلى أن الدعم لحرب أوكرانيا قوي، فمن المحتمل أن تكون النتائج معاكسة من قبل المستجيبين الذين التزموا الصمت، وحذروا من التعبير عن آرائهم الحقيقية.

المتاجر العالمية أغلقت أبوابها في روسيا AP

كتب أندريه كوليسنيكوف من مركز كارنيجي في موسكو في تعليق أن المجتمع الروسي في الوقت الحالي يسوده "الخضوع العدواني" وأن تدهور الروابط الاجتماعية يمكن أن يتسارع.

"المناقشة تصبح أوسع وأوسع. يمكنك أن تطلق على مواطنك - مواطن زميل، لكن الشخص الذي يكون لديه رأي مختلف- "خائن" وتعتبره نوعاً أدنى من الأشخاص. يمكنك، مثل معظم كبار مسؤولي الدولة، التكهن بحرية وهدوء بشأن احتمالات نشوب حرب نووية. (هذا) شيء لم يكن مسموحاً به بالتأكيد في الحقبة السوفيتية خلال باكس أتوميكا، عندما أدرك الجانبان أن الضرر الناجم عن ذلك كان لا يمكن تصوره تماماً".

وقال: "الآن هذا الفهم يتضاءل، وهذه علامة أخرى على الكارثة الأنثروبولوجية التي تواجهها روسيا".

روسيا AP

العواقب الاقتصادية لم تظهر بالكامل بعد

في الأيام الأولى من الحرب، فقد الروبل الروسي نصف قيمته. لكن جهود الحكومة لدعمها رفعت قيمته إلى أعلى من مستواه قبل الغزو.

ولكن فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، "هذه قصة مختلفة تمامًا"، قال كريس ويفر، محلل الاقتصاد الروسي المخضرم في Macro-Advisory: “نرى تدهوراً في الاقتصاد الآن عبر مجموعة واسعة من القطاعات. تحذر الشركات من نفاد مخزون قطع الغيار لديها. الكثير من الشركات تشغل عمالها في عمل بدوام جزئي وآخرون يحذرونهم من أنهم مضطرون للإغلاق كلياً. لذلك هناك خوف حقيقي من أن البطالة سترتفع خلال أشهر الصيف، وأن يكون هناك انخفاض كبير في الاستهلاك ومبيعات التجزئة والاستثما " .

وقال ويفر إن الروبل القوي نسبياً، مهما بدا مشجعاً، يطرح أيضاً مشاكل للميزانية الوطنية.

إنهم يتلقون عائداتهم بشكل فعال بعملة أجنبية من المصدرين ومدفوعاتهم بالروبل. لذا، كلما كان الروبل أقوى، هذا يعني أنه يتعين عليهم بالفعل إنفاق أموال أقل. (وهذا) يجعل المصدرين الروس أقل كفاءة.