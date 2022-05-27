بلينكن يشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

قالت وزارة الخارجية الأمبركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث يوم الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لبيد وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان "الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت يوم الخميس أن تحقيقها أظهر أن جندياً إسرائيلياً قتل شيرين عمداً بالرصاص. ونفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقاتها الخاصة.

وأكد النائب العام الفلسطيني أن "الوقائع تظهر توفر أركان جريمة حرب" وقال إن "التحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين".

وردّ وزير الدفاع الإسرائيلي سريعاً على التحقيقات الفلسطينية، وقال بيني غانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يسيء عمداً للصحافيين هو كذبة فاضحة"، معتبراً أن التحقيق الفلسطيني "تحقيق من جانب واحد".