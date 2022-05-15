شاهد: بلينكن يعرب عن دعمه لعائلة شيرين أبو عاقلة في اتصال هاتفي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إلى "تحقيق ذو مصداقية" حول ظروف مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بعدما أكد دعم الولايات المتحدة لعائلتها.

وأعلن بلينكن أنه تحدث إلى شقيق شيرين أبو عاقلة خلال توجهه السبت إلى برلين حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي. وصرح بلينكن للصحفيين في برلين "أتيحت لي فرصة تقديم تعازي الصادقة واحترامنا العميق للعمل الذي قامت به كصحافية طوال أعوام عدة".

وأضاف أنه ناقش "ضرورة اجراء تحقيق فوري وذي صدقية حول ملابسات وفاتها"، واصفا مراسلة قناة الجزيرة القطرية بأنها "تحظى باحترام وتقدير كبيرين في العالم أجمع".

وأكد بلينكن دعم الدبلوماسيين الأمريكيين في القدس لعائلة الصحفية، وفق ما قال مسؤول في الخارجية الأمريكية في وقت سابق.

قتلت أبو عاقلة، الصحفية البارزة العاملة في قناة الجزيرة برصاصة الأربعاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية.

وحمّلت شبكة "الجزيرة" القطرية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قتل أبو عاقلة "بدم بارد" ووصفته بـ"الاغتيال". وبعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي الجمعة أن الصحفية قد تكون قتلت بنيران فلسطينية، قبل أن يستدرك لاحقا أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

وخلال تشييعها الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتمّ تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

وأعرب بلينكن عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة في جنازة الصحفيّة ودعت الخارجية الأمريكية إلى تحقيق شفاف في مقتلها.