الرئيس الفلسطيني يتسلّم ملف التحقيق الخاص بمقتل شيرين أبو عاقلة.. ومؤتمرٌ صحفي للنائب العام

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية، الخاص بالتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قضت برصاصة في الرأس خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام، مساء اليوم الخميس، مؤتمراً صحفيا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق بمقتل أبو عاقلة، وذلك بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.