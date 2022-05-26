Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الضفة الغربية

الرئيس الفلسطيني يتسلّم ملف التحقيق الخاص بمقتل شيرين أبو عاقلة.. ومؤتمرٌ صحفي للنائب العام

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتسلم من النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب التقرير الخاص بالتحقيق في إغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، 26 مايو 2022
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتسلم من النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب التقرير الخاص بالتحقيق في إغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، 26 مايو 2022   -   حقوق النشر  THAER GHANAIM/AFP

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية، الخاص بالتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قضت برصاصة في الرأس خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل نحو أسبوعين.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام، مساء اليوم الخميس، مؤتمراً صحفيا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق بمقتل أبو عاقلة، وذلك بحضور ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.