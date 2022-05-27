ماذا قال أنشلوتي وكلوب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا السبت؟

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن ريال مدريد يقترب من تحقيق "الحد الأقصى" هذا الموسم حيث يتطلع إلى الفوز على ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما اعتبر مدرب الأخير الألماني يورغن كلوب أن فريقه سيكون في مواجهة "الخبرة".

وبعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي قبل أربع مراحل من النهاية، يسعى ريال مدريد الآن لتحقيق انتصاره الخامس في دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات، وستكون هذه المرة الخامسة فقط في تاريخ النادي الملكي التي يفوز فيها بلقب الدوري ودوري الأبطال في الموسم نفسه.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الجمعة عشية المباراة "هذا العام يبدو وكأنه وقت طويل، أشعر بالدوار عندما أفكر أننا سنلعب في هذا النهائي".

وأضاف "لكنني أتعامل مع ذلك بتأن لأنه نجاح لنا. نحن نعلم تاريخ هذا النادي والوصول إلى هنا مهم للغاية، لقد كان موسماً جيداً للغاية بالنسبة لنا. نحن قريبون جداً من تحقيق الحد الأقصى وسنحاول ذلك. هذا الفريق يتعامل بشكل جيد مع مباريات مماثلة. المخضرمون يساعدون الصغار للعب في جو من الهدوء والحماسة والثقة".

وسيكون الإيطالي الذي سبق له الفوز مع ريال باللقب في مروره الأول عام 2014، أمام ثأر شخصي السبت لأن النهائي الوحيد الذي خسره كان أمام ليفربول بالذات عام 2005 في إسطنبول حين بدا وفريقه السابق ميلان في طريقهما الى اللقب بإنهاء الشوط الأول 3-صفر، قبل أن يعود ستيفن جيرارد ورفاقه من بعيد في الشوط الثاني لإدراك التعادل 3-3 وحسم اللقب بعد ذلك بركلات الترجيح.

من جهته، أقر كلوب بأن ريال مدريد يملك أفضلية طفيفة نظراً إلى "الخبرة" في دوري الأبطال.

وقال الألماني "لقد شاهدتم عودة ريال من بعيد، فريق لم يخسر أبداً في النهائي، لذلك أقول أن ريال يملك أفضلية بسبب الخبرة".

لكنه أضاف "أريد أن نكون على نفس المستوى، أن نكون أنفسنا. وإذا كنا في قمة مستوانا، فمن الصعب للغاية مواجهتنا. عليك أن تتعلم كيف تفوز، لا أحد يستطيع أن يعلمك ذلك. لقد تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة، لقد خسرت الكثير من النهائيات في حياتي، لكن لحسن الحظ فزنا في المسابقات الأخيرة. لكن هذا الفريق تعلّم، الرجال يقومون بعمل رائع منذ سنوات".