قراصنة معادون لروسيا يرسلون العشرات من سيارات الأجرة لنفس المكان في موسكو فكيف كانت النتيجة؟

اخترق قراصنة تطبيقا شهيرا لسيارات الأجرة في روسيا، وطلبوا جميع السيارات المتاحة، وأعطوا السائقين العنوان نفسه ما أدى لحدوث فوضى عارمة في حركة السير. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الأمر.

وأعطى القراصنة عنوانا لشارع رئيسي مهم وسط موسكو، الأمر الذي تسبب في إرباك المرور بعد توجه العشرات من السيارات إلى هناك.

ويتوقع أن تكون عملية القرصنة جزءا من الصراع المحتدم بين الموالين لكييف الناقمين على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا وأولئك الذين يدعمون روسيا.

وقالت شركة سيارات الأجرة "Yandex Taxi" إن الاختراق حدث بالفعل وتم إصلاح الثغرة التقنية، وأضافت الشركة في تصريح لـ Forbes.ru "تلقى عشرات السائقين طلبات مجتمعة، وأوقفنا على الفور جميع طلبات سيارات الأجرة بعد رصد خرق أمني لكن كان قد فات الأوان."