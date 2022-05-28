روسيا تقول إن بلدة ليمان بشرق أوكرانيا باتت تحت سيطرتها الكاملة

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن بلدة ليمان بشرق أوكرانيا أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية والقوات المدعومة من موسكو في المنطقة.

وأعلن انفصاليون متحالفون مع روسيا، من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، يوم الجمعة أنهم استولوا بالكامل على المدينة، وهي مركز للسكك الحديدية غربي سيفيرودونيتسك.

وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إن روسيا استولت على معظم ليمان لكن قواتها تعرقل تقدما إلى مدينة سلوفيانسك على بعد 20 كيلومترا نحو الجنوب الغربي.

وتقاتل القوات الأوكرانية والروسية للسيطرة على ليمان منذ عدة أيام.

وفي إفادة يومية، قالت روسيا إنها شنت ضربات صاروخية لتدمير مواقع قيادة أوكرانية في باخموت وسوليدار. وتقع البلدتان على طريق مهم استراتيجيا يمتد إلى الجنوب الغربي من ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، حيث يتركز هجوم روسيا الرئيسي حاليا.

وقالت الوزارة أيضا إن القوات الروسية دمرت خمسة مواقع للقيادة والمراقبة، وضربت مناطق بها جنود ومعدات أوكرانية ودمرت أربعة مستودعات للذخيرة بالقرب من بلدات نيركوف وباخموت وميرونيفكا.

ولم يتسن لرويترز تأكيد المزاعم الروسية بشكل مستقل.