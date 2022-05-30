الأزمة الأوكرانية: وزيرة خارجية فرنسا إلى كييف الاثنين وزعماء الاتحاد يواصلون دعمهم لكييف

تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا الإثنين "للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين.

وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي". وأضاف البيان أنها ستزور بوتشا حيث ارتُكبت مجازر بحق مدنيين تُتهم بها القوات الروسية.

تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا الإثنين "للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين.

وتعتبر كولونا أكبر مسؤولة فرنسية تزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي".

وستزور الوزيرة مدينة بوتشا، حيث ارتُكبت مجازر بحق مدنيين تُتهم بها القوات الروسية: إلى ذلك "ستسلم معدات للأمن المدني (سيارات إطفاء وسيارات اسعاف)" للسلطات.

وكانت كولونا خصصت أول زيارة لها إلى الخارج لألمانيا الثلاثاء. وشددت على أنه "لا توجد دولة في مجموعة السبع في حالة حرب مع روسيا" لكنها دعت إلى "تعزيز دعمنا لأوكرانيا على المدى الطويل وعلى جميع المستويات".

كما أشارت إلى فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل حول "مجموعة سياسية أوروبية" قد ترحب بأوكرانيا أو بريطانيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس زيلينسكي كلمة أمام القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل الاثنين في قمة استثنائية مخصصة لبلاده.

وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.

ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع، التي اطلعت عليها رويترز، أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيا في الدعم اللفظي للحكومة في كييف فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأحد "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة للقمة غدا فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى."

بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة للقمة غدا فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك

والأمر الذي سيكون أكثر واقعية هو دعم الزعماء سياسيا لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبا.

ولكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا حول كيفية جمع الأموال.

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.

فيما يلي آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية:

حاكم: مقتل مدنيين اثنين مع دخول القوات الروسية مدينة سيفيرودونتسك

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية يوم الاثنين إن مدنيين قتلا وأصيب خمسة خلال عمليات قصف مع دخول القوات الروسية ضواحي مدينة سيفيرودونتسك.

وقال جايداي إن القوات الروسية تهاجم المدينة بكل الأسلحة والدعم الجوي، ودخلت مناطقها الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

النفط يرتفع قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات روسيا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين يوم الاثنين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز أكثر من دولار إلى 120.50 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا إلى 116.10 دولار للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

لافروف: "تحرير" دونباس الأوكرانية "أولوية غير مشروطة" بالنسبة لموسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله يوم الأحد إن "تحرير" دونباس في شرق أوكرانيا هو "أولوية غير مشروطة" بالنسبة لموسكو بينما يمكن لمناطق أوكرانية أخرى تقرير مصيرها بنفسها.

تحرير منطقتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين يعترف بهما الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، هو أولوية غير مشروطة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن لافروف قال في مقابلة مع محطة (تي.إف1) التلفزيونية الفرنسية "تحرير منطقتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين يعترف بهما الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، هو أولوية غير مشروطة"، وأضاف بالنسبة لباقي المناطق في أوكرانيا "على الناس أن يقرروا مصيرهم في تلك المناطق".

كندا تطلب المزيد من القذائف المدفعية من كوريا الجنوبية لتعويض ما أرسلته إلى أوكرانيا

قالت سول يوم الاثنين إن كندا طلبت من كوريا الجنوبية تزويدها بقذائف مدفعية وذلك على ما يبدو "لتعويض " الإمدادات التي أرسلتها أوتاوا إلى أوكرانيا مما يزيد من الضغط على كوريا الجنوبية لتقديم مساعدات فتاكة في الحرب بشكل غير مباشر على الأقل.

وزودت كندا أوكرانيا بمدافع هاوتزر إم777 والتي تطلق قذائف عيار 155 مليمترا. وأعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند الأسبوع الماضي أن كندا سترسل 20 ألف قذيفة إضافية من عيار 155 مليمترا مصدرها الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن أوتاوا تقدمت بالطلب ولكنه لم يقدم تفاصيل أخرى قائلا "لا توجد إجراءات رسمية جارية فيما بتعلق بالطلب".

وقالت محطة إس.بي.إس الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الصفقة قد تشمل ما يصل إلى 100 ألف قذيفة من احتياطيات كوريا الجنوبية ومن المحتمل بيعها بأقل من قيمتها السوقية.

وقدمت كوريا الجنوبية مساعدات إنسانية لأوكرانيا وشحنت مواد غير فتاكة تشمل خوذات مضادة للرصاص وأدوات طبية.

ورفضت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي إن طلبات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على مركبات مدرعة وأسلحة مضادة للطائرات والدبابات والسفن.

وأبدى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يوون سوك يول، الذي تولى منصبه في العاشر من مايو أيار، حرصا على تعزيز التحالف مع واشنطن مما أثار تكهنات بأنه سيعطي الضوء الأخضر كي تقدم سول بعض المساعدات الفتاكة لأوكرانيا بشكل غير مباشر على الأقل.