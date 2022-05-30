توقعات بوصول التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً

أظهر استطلاع لرويترز نشر الإثنين أن معدل التضخم في تركيا من المتوقع أنه صعد إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاماً عند 76.55 بالمئة في مايو-أيار بسبب زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضعف الليرة، في حين ارتفع متوسط التقديرات لنهاية العام إلى 63.5 بالمئة.

وكان هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء قد دفع التضخم إلى 69.97 بالمئة في أبريل نيسان، أعلى مستوى في 20 عاماً، على الرغم من تخفيضات ضريبية للسلع الأساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.

وبلغ متوسط تقديرات 14 مؤسسة شملها استطلاع رويترز للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مايو أيار 76.55 بالمئة، وتراوحت التوقعات بين 72.50 بالمئة و80.40 بالمئة.

وستكون تلك أعلى قراءة للتضخم السنوي منذ أكتوبر تشرين الأول 1998 عندما سجلت 76.6 بالمئة.

وبلغ متوسط التقديرات الشهرية 4.80 بالمئة، في نطاق من 2.40 بالمئة و7.10 بالمئة.

وتراوحت التقديرات لرقم التضخم في نهاية العام من 43.7 بالمئة إلى 120 بالمئة.

ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مايو أيار عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الثالث من يونيو حزيران.