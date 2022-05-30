الشرطة الأمريكية توقف زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

أوقفت الشرطة الأمريكية بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بسبب "القيادة تحت تأثير الكحول" في ولاية كاليفورنيا.

وتم القبض على بول البالغ من العمر 82 عاما في وقت متأخر من مساء السبت في مقاطعة نابا بكاليفورنيا بعد تسببه في حادث مروري نتيجة قيادته تحت تأثير الكحول وفق ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتم إيداع بول السجن بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر قبل أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد بكفالة قدرها 5 آلاف دولار.

وقالت درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي "لن تعلق الرئيسة على هذه المسألة الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي".

وكانت نانسي المتزوجة من بول منذ 1963 يوم الأحد في رود آيلاند حيث ألقت خطابا في جامعة براون دون الإدلاء بأي تعليق عن الحادثة.

الجمهوريون بالمرصاد

وفور تداول أنباء عن عتقال بول بيلوسي استهدف عدد من السياسيين الجمهوريين المحسوبين على ترامب رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعدد من التعليقات الساخرة والمنتقدة لبيلوسي وزوجها.

وكتبت النائبة الجمهورية لورين بويبرت على تويتر "في عطلة نهاية الأسبوع، تذكر ألا تشرب وتقود السيارة. أنقذ حياتك، اتصل بأوبر".

فيما غردت الكاتبة بريجيت غابرييل على تويتر "كم من الوقت سيقضيه بول بيلوسي في السجن؟ لقد عرّض حياة الكثيرين للخطر بسبب سلوكه المتهور، إذا كان لقبه ترامب ، فإن وسائل الإعلام ستجعل هذه القصة رقم 1".

وغرد الكاتب والمؤلف نيك آدامز "أفضل مؤلف لدى ترامب" وفق ما يعرف به نفسه على تويتر وقال "بول بيلوسي مجرم".

فيماغرد داني تاركانيان مرشح الكونجرس في نيفادا "تم القبض للتو على بول بيلوسي بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، بصراحة إذا كنت زوج نانسي بيلوسي فستكون مخمورًا طوال اليوم".