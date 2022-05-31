ترحيب أوكراني وأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية

رحبت أوكرانيا اليوم الثلاثاء بالحظر الجزئي لواردات النفط الروسي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وتقول كييف إنه سيلحق الضرر بالاقتصاد الروسي ويضعف قدرة موسكو على تمويل الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "نتوقع أن تخسر روسيا بحلول نهاية 2022 ما يصل إلى 90 في المئة من صادراتها النقطية لأوروبا".

وأضافت "هذا يعني أن الآلة الحربية الروسية لن تحصل على عشرات المليارات من الدولارات في حربها ضد أوكرانيا".

الاستغناء عن النفط الروسي

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم إن ألمانيا متمسكة بهدفها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن خيارات التعامل مع مصفاة شفيت النفطية.

وسُئل شولتس عما إذا كان تأميم المصفاة هو أحد الخيارات، فقال "سنقرر في نهاية (مناقشاتنا) الطريق الذي سنسلكه.. الطريق الذي نعتقد أنه الصحيح".

وكان شولتس يتحدث إلى الصحفيين وذلك في أعقاب إقرار الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو بقمة بروكسل.

المزيد من العقوبات

ولا يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي شيء فيما يتعلق بفرض الاتحاد مزيدا من العقوبات على روسيا في الأسابيع المقبلة.

وقال متحدثا للصحفيين إنه يأمل في أن يتم التوصل في الأيام والأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع روسيا بشأن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

وأشار إلى أن آخر محادثات بهذا الصدد بين الرئيسين الروسي والتركي بدت "إيجابية".