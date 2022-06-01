مقتل فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني بالرصاص مساء الأربعاء خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وأفادت وزارة الصحة، أن "الشاب بلال عوض توفيق كبها (24 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في بلدة يعبد القريبة من جنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن القوات الاسرائيلية قتلت امرأة فلسطينية كانت تحمل سكينا في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل".

وأوضحت الوزارة ان "الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى وخرجت من الجانب الأيمن".