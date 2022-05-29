إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس والضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس ومدن الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" التي نظمها متطرفون إسرائيليون في محيط المسجد الأقصى بالبلدة القديمة، اليوم الأحد.

وقمعت القوات الإسرائيلية المشاركين في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية في باب الساهرة ومدخل شارع صلاح الدين، فيما اعتدت على الصحافيين في منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة، حسب ما أكدت وكالة وفا الفلسطينية التي ذكرت أن جنود الاحتلال اعتقلوا العشرات من أبناء المدينة فيما هاجم المستوطنون محال الفلسطينيين واعتدوا عليهم وعلى أملاكهم.

ومن جانبها، قالت الجمعية الفلسطينية إن طواقمها تعاملوا مع 79 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة، وتم نقل 28 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج فيما تم علاج سائر الإصابات ميدانيا، لافتة إلى أن إحدى الإصابات المسجلة هي بالرصاص الحي وسائر الإصابات هي من جراء التعرض للأعيرة المطاطية والضرب وغاز الفلفل.

هذا ولاحقت شرطة الاحتلال طائرة "درون" حلقت في سماء البلدة القديمة، مع بدء وصول المستوطنين إلى منطقة باب العامود، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية استهداف المُسيّرة بعد أن تمكنت من التحليق لفترة طويلة في أجواء القدس.

وشهدت سائر المدن في الضفة الغربية المحتلة تظاهرات حاشدة حمل خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية للتنديد بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، واندلعت مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند العديد من الحواجز الإسرائيلية المنتشرة بالقرب من المدن والبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وقد أصيب خلال المواجهات العشرات من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، حسب ما ذكرت وكالة وفا.