شاهد: موجة حرّ مبكرة تضرب العراق ودرجات الحرارة في بغداد تصل إلى 47 درجة مئوية

شهدت عدة مناطق من العراق ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة التي سجلت معدلات قياسية بداية يونيو-حزيران. وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام عدة متسوقين في العاصمة بغداد التي وصلت درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية وهو يستخدمون المراوح الكهربائية التي ترش الرذاذ المائي الموضوعة في منطقة السوق لتبريد أنفسهم.

وأشار أحد المتسوقين متذمرا من الحرارة إلى أن الوضع لم يعد يًطاق مؤكدا: "عندما تعود إلى المنزل لا توجد كهرباء، إننا نعيش نفس الوضع السائد منذ العام 2003".

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية مؤخرا أن البلاد ستواجه المزيد من نقص الطاقة بعيد قطع إمدادات الطاقة الحيوية من إيران المجاورة بسبب مسألة عدم السداد.

في العراق، وهو بلد رئيسي منتِج للنفط ويملك موارد طاقة وفيرة، أصبح احتمال توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة حلماً بعيد المنال.

وتواجه الأحياء في جميع أنحاء البلاد انقطاعات يومية تصل إلى 14 ساعة خلال ذروة الصيف في المقاطعات الجنوبية الفقيرة حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية.