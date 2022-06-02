سفراء الاتحاد الأوروبي يقرون الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن سفراء دول الاتحاد وافقوا بشكل نهائي يوم الخميس على الجولة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتشمل العقوبات حظرا جزئيا على النفط وشطب سبيربنك أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت الدولي. وتأتي بعد أن حالت المجر دون تحقيق الإجماع اللازم لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بتصميمها على مطالبها الوطنية.

وقال الدبلوماسي يوم الخميس، إن الاتفاق أصبح ممكنا أخيرا بعد أن وافقت الدول الأخرى في الاتحاد وعددها 26 على رفع اسم البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحليف الكرملين المقرب من القائمة السوداء المقترحة لاسترضاء بودابست.

وقال الدبلوماسي، إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة ما لم تبد دولة عضو اعتراضات. وبعد ذلك بفترة وجيزة يبدأ الفرض القانوني للعقوبات.

عقوبات أمريكية

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض سلسلة جديدة من العقوبات لدفع فلاديمير بوتين إلى وقف حربه، مستهدفة بشكل خاص صديقه المقرب و"الممول" سيرغي بافلوفيتش رولدوغين وشركة سمسرة في اليخوت العملاقة للأثرياء الروس.

وتستهدف وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الأمريكية مجموعة كاملة من الأثرياء الروس القريبين من السلطة أو أفراد "النخبة" في موسكو بمن فيهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت واشنطن إن اجراءات تستهدف أيضا عددا كبيرا من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام