ألمانيا تقول إن عزل روسيا عن نظام سويفت ستكون خطوة صعبة فنيا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن من الصعب فنيا الإعداد لخطوة عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية بين البنوك وإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على المعاملات التجارية بالنسبة لألمانيا والشركات الألمانية في روسيا.

وأضاف المتحدث ستيفن هيبيستريت أن ألمانيا لم تكن الدولة الوحيدة التي لديها تحفظات على عزل روسيا عن نظام سويفت، قائلا إن كلا من إيطاليا وفرنسا كانت لديهما بعض التحفظات أيضا.

وأضاف أن عددا من الدول اعترضت على فرض أي عقوبات متعلقة بتسليم النفط والغاز على روسيا، وقال إن ألمانيا سيسعدها انضمام سويسرا إلى قائمة الدول المشاركة في فرض العقوبات.

ونظام سويفت شبكة دولية تستخدمها كل المؤسسات المالية في أنحاء العالم تقريبا في تحويل مبالغ مالية فيما بينها وهي حجر الزاوية في نظام المدفوعات الدولية. ويعد الاقصاء من منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي، من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

تستخدم المصادر "سويفت" من أجل إرسال رسائل بشأن تحويل الأموال في ما بينها، تحويل مبالغ لصالح الزبائن، وأوامر بيع الأصول وشرائها. وتستخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 بلد منظومة "سويفت"، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لنظام التحويلات المالية في العالم.

بحسب الجمعية الوطنية ("روس سويفت")، تعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن "سويفت" من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية. ووفق الجمعية، يشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.

وبحسب تقديرات، يصل حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر "سويفت" الى مئات مليارات الدولارات سنويا.