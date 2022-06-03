شاهد: نادي برشلونة يكشف عن تصميم قميصه الجديد المستوحى من الأولمبياد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل التي يسعى من خلالها الفريق الكتالوني إلى استرجاع نجاحاته وألقابه السابقة.

وتحت شعار "The Flame Lives On"، ظهر الدولي الإسباني أنسو فاتي، وهو يرتدي القميص المميز باللونين الأزرق الداكن والأحمر المائل للبني، في صورة نشرها نادي برشلونة على حسابه الرسمي على موقع تويتر.

ويستوحي القميص الجديد تصميمه من ألوان دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في برشلونة عام 1992.

ويشتمل القميص، المصنع من نسيج بوليستر المُعاد تدويره بنسبة 100٪، على شعار الراعي الرسمي للنادي شركة "سبوتيفاي" (Spotify) للمرة الأولى، فضلا عن رسالة تضامن لدعم اللاجئين مع وجود شعار مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR/ACNUR) أسفل الرقم الموجود في الخلف.

وسيكون القميص الجديد متاحا بشكل حصري في متجر برشلونة وعبر متجر النادي عبر الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة 3 يونيو ولمدة خمسة أيام فقط، على أن يتم بيعه بشكل عام من جميع نقاط البيع العادية بعد ذلك.