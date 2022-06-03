الأسطول الروسي في المحيط الهادي يبدأ تدريبات تستمر أسبوعا

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة.

وقال بيان الوزارة إن التدريبات، التي ستجرى بين الثالث والعاشر من يونيو حزيران، ستشمل من بين أمور أخرى "مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات (معادية)".

وتأتي التدريبات في ظل غزو روسي لأوكرانيا مستمر منذ ثلاثة أشهر تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".