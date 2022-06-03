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روسيا

الأسطول الروسي في المحيط الهادي يبدأ تدريبات تستمر أسبوعا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
المدمرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي الأدميرال بانتيليف تغادر ميناء فلاديفوستوك، الأحد، 29 مارس 2009.
المدمرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي الأدميرال بانتيليف تغادر ميناء فلاديفوستوك، الأحد، 29 مارس 2009.   -   حقوق النشر  AP Photo

 نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة.

وقال بيان الوزارة إن التدريبات، التي ستجرى بين الثالث والعاشر من يونيو حزيران، ستشمل من بين أمور أخرى "مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات (معادية)".

وتأتي التدريبات في ظل غزو روسي لأوكرانيا مستمر منذ ثلاثة أشهر تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".