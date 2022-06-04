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الكويت

زلزال بقوة 5 درجات يهزّ الكويت دون أن يتسبب بأضرار

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بقلم:  يورونيوز
زلزال يضرب مدينة الكويت
زلزال يضرب مدينة الكويت   -   حقوق النشر  YASSER AL-ZAYYAT/AFP

سجّلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل السبت زلزالا بلغت شدّته 5 درجات على مقياس ريختر، شعر به سكان الدولة الخليجية لكنه لم يتسبّب بأضرار وفقاً للسلطات.

وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية على تويتر إن الشبكة حددت موقع الزلزال في جنوب غرب البلاد وقد وقع نحو الساعة 04,28 (01,28 ت غ).

وأضافت أنّ الزلزال حدث على عمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض، و"شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد"، فيما أفاد جهاز إطفاء الكويت بعدم وقوع أضرار.

والزلازل في الكويت نادرة، لكن البلد قريب من إيران التي تقع على العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

المصادر الإضافية • ا ف ب