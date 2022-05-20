شاهد: لحظة وقوع زلزال بقوة 4.8 درجة في مقاطعة سيتشوان الصينية

ضرب زلزال شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سيتشوان غرب الصين، صباح اليوم الجمعة، من دون أن يُبلّغ عن وقوع خسائر بشرية أو عن تدمير مبانٍ وبنى تحتية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة لكاميرات المراقبة في المدارس التلاميذ وهم يحتمون داخل فصولهم الدراسية قبل أن يندفعوا باتجاه الباحات والملاعب والأماكن المفتوحة والبعيدة عن المباني.

وأعلنت هيئة الإنقاذ والطوارئ في محافظة هانيوان أن 75 رجل إنقاذ انطلقوا على الفور إلى مركز الزلزال الذي يبعد نحو 200 كيلومتر من عاصمة المقاطعة تشنغدو، بينما وضع 660 آخرين على أهبة الاستعداد.

وأكدت الهيئة المذكورة أنه لم يُبلغ، حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين، كما لم تدمّر أيٌ من المباني، إلا أن عدداً قليلاً منها تعّرض لأضرار طفيفة،فيما لا تزال حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة تسير كالمعتاد.

وأوضح الخبراء أن هذا الزلزال تحديداً يقع في منطقة صدع معروفة في المنطقة، وقد تسبب هذا الصدع، منذ سبعينيات القرن الماضي، في إحداث عدد قليل من الزلازل التي بلغت شدتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر.