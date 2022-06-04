اندلاع حرائق غابات قرب أثينا وبدء عمليات إجلاء

قال مسؤول في فرق الإطفاء إن حريق غابات استعر في ضواحي أثينا يوم السبت مهدداً منازل وخطوط كهرباء، ودفعت الرياح العاتية ألسنة اللهب في اتجاه العديد من المنازل ما أدى إلى إخلائها.

واستعر الحريق بفعل رياح قوية ثم انتشر بسرعة في أنحاء منحدرات جبل هايميتوس التي تشرف على العاصمة اليونانية مرسلاً أعمدة من الدخان الكثيف فوق الضواحي الجنوبية.

وبدأت سلطات الحماية المدنية في عمليات إجلاء احترازية في بعض أجزاء منطقتي فولا وغليفادا اللتين تبعدان نحو 20 كيلومتراً عن وسط أثينا. وقال مسؤول فرق الإطفاء الذي طلب عدم نشر اسمه "الرياح شديدة للغاية، ولدينا أضرار في عدد قليل من المنازل وبعض السيارات، ولا توجد إصابات".

وقالت فرق الإطفاء إن أكثر من مئة من أفرادها، تعاونهم ست طائرات إطفاء و4 طائرات هليكوبتر، يكافحون الحريق الذي اندلع بعد منتصف النهار في ضاحية غليفادا جنوب أثينا.

وفي الصيف الماضي، أتت سلسلة من حرائق الغابات على نحو 300 ألف فدان من الغابات والأدغال في مناطق مختلفة من اليونان وسط أسوأ موجة حر منذ 30 عاماً.

وتنشر اليونان قريباً أكثر من 200 عنصر إطفاء مزودين معدات قدمتها دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الكبيرة. وستشارك بلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ورومانيا والنروج في عملية الانتشار، بالتنسيق مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.