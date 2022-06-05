المغرب يطلق عملية "مرحبا" السنوية الكبرى لاستقبال أفراد جاليته خلال الصيف

يُطلق المغرب اعتباراً من الأحد عمليّته السنويّة الكبرى لاستقبال أفراد جاليته خلال موسم الصيف، عبر موانئ أوروبية، وبخاصّة منها تلك الإسبانيّة، وهي عمليّة كانت قد توقّفت بسبب جائحة كوفيد-19 ثمّ الأزمة الدبلوماسيّة الخطرة مع مدريد.

وقالت "مؤسّسة محمد الخامس للتضامن" في بيان إنّها ستُطلق "نسخة 2022 من عمليّة "مرحبا" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداءً من 5 تمّوز/يونيو 2022".

وأوضح البيان أنّ نسخة هذه السنة تتميّز بفتح مراكز للاستقبال في موانئ موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء الإسبانيّة، وفي سيت ومرسيليا في جنوب فرنسا، وفي جنوة بإيطاليا.

وستتمّ في إطار عمليّة "مرحبا" تعبئة أكثر من ألف شخص، من أطبّاء ومساعدين اجتماعيّين ومتطوّعين، لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في الموانئ والمطارات وسواها من مراكز الراحة.

وحددت إسبانيا جارة المغرب تاريخ الخامس عشر من حزيران/يونيو لبدء عملية استقبال وعبور المغاربة المقيمين في الخارج، على أن تستمر حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر.

في 2019، أتاحت عملية "مرحبا" لأكثر من 3,3 ملايين مسافر بعبور مضيق جبل طارق خلال الصيف عبر الموانئ الإسبانية.