الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يزور قواته على الجبهة واحتدام القتال في سيفيرودونتسك

الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يزور قواته على الجبهة واحتدام القتال في سيفيرودونتسكمحادثة
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد قواته على خط الجبهة في دونباس في شرق البلاد حيث تستعر الحرب ضد القوات الروسية، بحسب ما أعلن في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت زيارة زيلينسكي بعد تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على سماع دوي انفجارات عدة في كييف.
واشتدت معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية، مع إعلان حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في مقابلة بثت على منصات التواصل الاجتماعي أن "قواتنا المسلحة طهّرت نصف" هذه المدينة الصناعية من القوات الروسية، مضيفا أن "نصف المدينة بات تحت سيطرة قواتنا".
وقتل آلاف المدنيين وأجبر الملايين على الفرار من ديارهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وأتت تصريحات بوتين بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزوّد أوكرانيا أنظمة صاروخية متطوّرة.
وقالت أوكرانيا الأحد إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.
زيلينسكي يزور قواته على خط الجبهة في دونباس
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد قواته على خط الجبهة في دونباس في شرق البلاد حيث تستعر الحرب ضد القوات الروسية، بحسب ما أعلن في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال زيلينسكي "كنا في ليسيتشانسك، كنا في سوليدار" في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين بالقرب من سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها.
وذكرت الرئاسة أنه زار أيضا باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع جنود. وأضافت أن زيلينسكي "عمّق" خلال الزيارة "معرفته بالوضع العملياتي على خط الجبهة الدفاعي".
وقال الرئيس "أريد أن أشكركم على عملكم الممتاز وعلى خدمتكم وعلى حمايتنا جميعا (وحماية) دولتنا. أنا ممتن للجميع. اعتنوا بأنفسكم!". وأضاف في خطابه اليومي "أنا فخور بكل من قابلتهم وصافحتهم وتواصلت معهم ودعمتهم".
بريطانيا ستزود أوكرانيا بقاذفات صواريخ
ستزود المملكة المتحدة أوكرانيا قاذفات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا لمواجهة الغزو الروسي على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (M270 MLRS) "ستزيد في شكل كبير قدرات القوات الأوكرانية".
واتُخذ هذا القرار "بتنسيق وثيق" مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها الأسبوع الماضي أن حزمة المساعدات الجديدة التي سترسلها إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي تشمل خصوصا راجمات صواريخ طراز "هيمارس".
وما انفك الأوكرانيون يطالبون منذ أسابيع بقاذفات صواريخ متعددة تسمح لهم بضرب المواقع الروسية. وحرصا منه على تجنب اعتبار الولايات المتحدة طرفا في الحرب، استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن تسليم أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى روسيا، رغم الطلبات المتكررة من كييف للحصول على أسلحة كهذه.