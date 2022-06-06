الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يزور قواته على الجبهة واحتدام القتال في سيفيرودونتسك

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد قواته على خط الجبهة في دونباس في شرق البلاد حيث تستعر الحرب ضد القوات الروسية، بحسب ما أعلن في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت زيارة زيلينسكي بعد تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على سماع دوي انفجارات عدة في كييف.

واشتدت معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونتسك الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية، مع إعلان حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في مقابلة بثت على منصات التواصل الاجتماعي أن "قواتنا المسلحة طهّرت نصف" هذه المدينة الصناعية من القوات الروسية، مضيفا أن "نصف المدينة بات تحت سيطرة قواتنا".

وقتل آلاف المدنيين وأجبر الملايين على الفرار من ديارهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وأتت تصريحات بوتين بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزوّد أوكرانيا أنظمة صاروخية متطوّرة.

وقالت أوكرانيا الأحد إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية إلى حين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.