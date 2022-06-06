تقارير: مقتل جنرال روسي آخر في دونباس

أكدت وسائل إعلام رسمية روسية، الإثنين، مقتل أحد كبار جنرالات موسكو خلال قتال عنيف في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقُتل الجنرال رومان كوتوزوف في هجوم على تجمع سكني في دونباس، بحسب ما أفاد مراسل القناة الحكومية الروسية "راسيا 1"، ألكساندر سلادكوف.

وقال المراسل سلادكوف إن الجنرال كوتوزوف كان يقود قوات من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه التقارير.

وكتب سلادكوف في تطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي: "قاد الجنرال الجنود إلى الهجوم، كما لو لم يكن هناك عدد كافٍ من العقداء". "من ناحية أخرى، كان رومان يعتبر نفسه مثل أي شخص آخر، إلا أنه كان من رتبة أعلى".

وأكد الجيش الأوكراني مقتل الجنرال كوتوزوف، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الملابسات.

ويأتي مقتل الجنرال في الوقت الذي انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل ضابط كبير ثان، وهو الجنرال رومان بردنيكوف، قائد الجيش التاسع والعشرين، في قتال في مطلع الأسبوع.

وبحسب تقارير غربية، تم إجبار القادة العسكريين الروس بشكل متزايد على الظهور في الجبهة في محاولة لدفع الغزو إلى الأمام وأكدت موسكو مقتل ثلاثة جنرالات كبار منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.

وتزعم كييف أنها قتلت 12 جنرالاً، ويقول مسؤولو استخبارات غربيون إن سبعة على الأقل من كبار القادة قتلوا.

ولا يمكن ليورونيوز التحقق بشكل مستقل من دقة هذه التقارير.

ولكن ساد التباس بشأن التقارير التي تتحدث عن مقتل العديد من الضباط الروس. تم الإبلاغ فيما بعد عن ثلاثة جنرالات ادعت القوات الأوكرانية أنها قتلتهم، تبين فيما بعد أنهم على قيد الحياة.