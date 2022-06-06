فيديو: تدريبات عسكرية روسية واسعة في المحيط الهادئ تشارك فيها قاذفات استراتيجية

نشرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين لقطات لسفن وطائرات حربية، بينها قاذفات استراتيجية، أثناء إجرائها تدريبات عسكرية ضخمة، بينها تمارين خصصت لاستهداف الغواصات في المحيط الهادئ.

وأضافت الوزارة أن "السفن مارست سلسلة من القصف المدفعي على أهداف جوية وضد أنظمة التشويش الإلكتروني".

وتشارك فى التدريبات أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة دعم لوجستي ونحو 20 طائرة.

وتستمر التدريبات من 3 يونيو-حزيران حتى العاشر منه، وفقاً لجدول تدريب أسطول المحيط الهادئ الروسي لعام 2022.

وقالت وزارة الدفاع في بيان سابق صدر في 3 يونيو/حزيران: "في سياق التدريب العملي، ستكتشف مجموعات العمل جنباً إلى جنب مع الطيران البحري غواصات العدو الافتراضية، مشكلة دفاعاً جوياً للمجموعات القتالية البحرية وستقوم بإجراء التدريبات القتالية التي تتضمن أهدافاً على سطح البحر وأخرى جوية، كما ستقوم بالتدريب على مواجهة المشاكل التنظيمية المتعلقة بالدعم المادي والتقني للقوات البحرية".

وتأتي التدريبات في ظل غزو روسي لأوكرانيا مستمر منذ ثلاثة أشهر تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".