شاهد: روسيا تعلن تدمير شحنة "ضخمة" من الأسلحة الأميركية والأوروبية غرب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، السبت، إن القوات الروسية دمرت شحنة "كبيرة" من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا بواسطة صواريخ بعيدة المدى.

وأوضحت الوزارة "دمرت صواريخ كاليبر الطويلة المدى والعالية الدقة شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير".

وقالت الوزارة إن هذه الأسلحة كانت موجهة للقوات الأوكرانية في منطقة دونباس في شرق البلاد. وتدور معارك عنيفة في هذه المنطقة التي ينطق غالبية سكانها بالروسية ويسيطر عليها جزئياً انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014.

وتتعرض أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير لغزو روسي يهدف بحسب موسكو إلى "اجتثات النازية" من هذا البلد الذي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة في حق السكان الناطقين بالروسية.

زودت الدول الغربية أوكرانيا أسلحة تشمل المدفعية والصواريخ المضادة للطيران وللدروع فيما تطالب كييف بدعم إضافي من حلفائها.