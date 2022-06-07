شاهد: نشطاء البيئة في باريس ينجحون في حماية 40 شجرة من القطع في محيط برج إيفل

تختلف أشكال الاحتجاج بحسب الهدف. في باريس احتفل نشطاء البيئة الإثنين بنهاية احتجاج يهدف إلى حماية عدد من الأشجار من حملة قطع في محيط برج إيفل، المعلم السياحي الشهير في فرنسا. المحتجون منذ عدة أسابيع شغلوا المكان ودخلوا في إضراب عن الطعام وناموا حتى داخل خيمة معلقة فوق شجرة. وبعد أيام تمكنوا من بلوغ هدفهم وإنقاذهم أكثر من 40 شجرة من القطع في محيط برج إيفل. مشروع قطع الأشجار ومن بينها أشجار تعود لقرن من الزمن يهدف لفسح المجال لإنشاء مركب يضم مطاعم وفضاءات تجارية في إطار التحضير لأولمبياد باريس 2024. وبعد سلسلة من الاحتجاجات والانتقادات تخلي مسؤولو مدينة باريس عن الفكرة.