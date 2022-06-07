جونسون يتعهد "بمواصلة العمل" بعد نجاته من تصويت على سحب الثقة

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه الثلاثاء من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة لكبار الوزراء بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.

وفاز جونسون في التصويت في وقت متأخر من يوم الإثنين بأغلبية 211 صوتا مقابل 148- وهو ما يكفي لتجنب الاضطرار إلى الاستقالة على الفور، لكن تمردا أكبر مما كان متوقعا داخل حزبه يتركه في حالة معاناة سياسية ويكافح لاستعادة ثقة زملائه والعامة.

وسيكون التحدي الأول أمامه هو إقناع كبار حلفائه، الذين كان من المحتمل أن يترشح بعضهم مكانه إذا ما اضطر للتنحي، بأنه سيكون قادرا على الانتقال من مرحلة الشكوك التي تحيط بقيادته.

وأصدر مكتب جونسون بيانا قال فيه إنه سيعمد خلال الاجتماع إلى تحديد رؤيته للأسابيع المقبلة، بما في ذلك سياسات جديدة لتقليل تكلفة رعاية الأطفال ومساعدة المزيد من الناس على شراء منازلهم.

وقال جونسون في البيان "هذه حكومة تقدم أكثر ما يهم شعب هذا البلد". وأضاف "نقف إلى جانب الشعب البريطاني الذي يعمل بجد وسنواصل العمل".

وكان نواب في حزب جونسون المحافظين قد دعوا إلى التصويت على الثقة بعد أشهر من فضيحة إقامة حفلات في مقر الحكومة أثناء الإغلاق فضلا عن انتقادات لطريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم.

وتعني قواعد حزب المحافظين أنه في مأمن من اقتراع ثقة آخر للأشهر الاثني عشر المقبلة، لكن هذه القواعد يمكن تغييرها من الناحية الفنية إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية للقيام بذلك.