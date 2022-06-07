شاهد: مسرح بوديل في كييف يعيد فتح أبوابه للجمهور لأول مرة منذ الغزو الروسي

أعاد الأحد مسرح بوديل في كييف فتح أبوابه للجمهور مع عودة الحياة الثقافية إلى العاصمة الأوكرانية على الرغم من الحرب المستمرة مع روسيا. واستقبل المسرح الجمهورالمتعطش للعروض الثقافية لأول مرة منذ الغزو الروسي. كانت قاعة العرض مليئة على آخرها كما باع المسرح تذاكر مسرحياته الثلاث الأولى.

قبل أيام انتاب الممثل يوري فيليبنكو بعض الشك حول اقبال الجمهور وسط المعارك المستمرة في شرق البلاد، لكن الإقبال في نهاية هذا الأسبوع كان مطمئنًا. من جهتها ترددت زميلته كوستيا توملياك، في العودة إلى المسرح خلال الحرب، ولكنها بعد أن رأت تدفق الأشخاص العائدين إلى العاصمة، تأكدت أنه أصبح من الضروري تعلم كيفية التعايش أثناء الصراع.

تلفت الممثلة قبل صعودها الخشبة إلى أن "العودة إلى الحياة لا يعني نسيان ما يحدث في البلاد"

أعادت دور السينما والأوبرا الوطنية في كييف فتح أبوابها في نهاية مايو- أيار الماضي، بعد فترة إغلاق وجيزة أعقبت الغزو الروسي في فبراير- أذار الماضي.

على خط المواجهة، تراجعت القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية في أوائل أبريل- نيسان الماضي قبل أن تعيد التركيز على منطقة دونباس في شرق البلاد.