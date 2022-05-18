شاهد: إعادة رفع العلم الأمريكي مرة أخرى في سفارة واشنطن بكييف بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف الأربعاء بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير- شباط الماضي.

وقال المتحدث دانييل لانجينكامب لرويترز قبل قليل من رفع العلم الأمريكي فوق السفارة "نستأنف العمليات رسميا". وأضاف أن الدبلوماسيين سيعودون بعدد محدود في البداية. ومضى قائلا إن العمليات القنصلية لن تُستأنف على الفور، وإن التحذير بعدم السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية ما زال ساريا بالنسبة لأوكرانيا بالكامل.

أُغلقت السفارة الأمريكية في 14 فبراير -شباط المنصرم، قبل عشرة أيام من بداية الغزو الروسي. وقضى موظفو السفارة فترة الشهرين الأولين من الحرب في بولندا، لكن القائمة بالأعمال كريستينا كفيان عادت إلى البلاد في 2 مايو أيار، وزارت مدينة لفيف في الغرب.

وأعادت دول غربية كثيرة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فتح سفاراتها في كييف خلال الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية من شمال أوكرانيا للتركيز على هجوم في شرق البلاد.