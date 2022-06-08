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مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ينتقد إيران

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يتحدث مع وزير الخارجية الإيراني أمير حسين أمير عبد اللهيان- طهران 2022
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يتحدث مع وزير الخارجية الإيراني أمير حسين أمير عبد اللهيان- طهران 2022   -   حقوق النشر  Vahid Salemi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

قال دبلوماسيون في اجتماع مغلق يوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأضاف الدبلوماسيون أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وبحسب النص، "يعبر (المجلس) عن القلق العميق" من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".