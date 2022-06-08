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بلجيكا

شاهد: انطلاق عملية هدم "بيت الرعب" لسفاح بلجيكا مارك دوروكس

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بقلم:  يورونيوز
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مسكن السفاح البلجيكي مارك دوروكس في مدينة شارلوروا في بلجيكا.
مسكن السفاح البلجيكي مارك دوروكس في مدينة شارلوروا في بلجيكا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

انطلقت عملية هدم بيت السفاح البلجيكي مارك دوروكس في مدينة شارلوروا البلجيكية الذي كان يستخدمه خلال ارتكابه جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل. عثر في البيت على جثت فتيات، قام دوروكس باختطفاهن واغتصابهن وحبسهن ثم قتلهن. ما يسمى بـ "بيت الرعب" في بلجيكا، عبارة عن بيت سكني كان يقيم فيه السفاح مارك دوروكس. هذا البيت كان مسرحا لعدة جرائم ارتكبها السفاح الذي تم فيه القبض عليه  في أغسطس- أب 1996 مباشرة بعد خطفه طفلة كانت تبلغ من العمر 14 عامًا.

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تم العثور على الطفلة حية حيث في الطابق السفلي لمسكن السفاح مع فتاة أخرى كانت تبلغ 12 عامًا. وبعد التحقيق معه، تمكن الشرطة البلجيكية من التوصل إلى مكان فتاتين كانتا محبوستين في مقر إقامة ثانٍ وعثرا عليهما في حالة جوع قريبة من الموت.

المصادر الإضافية • أ ف ب