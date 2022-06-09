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الولايات المتحدة الأمريكية
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مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سميثسبيرغ في ماريلاند الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
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حادث إطلاق نار في ماريلاند الأمريكية.
حادث إطلاق نار في ماريلاند الأمريكية.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع بمدينة سميثبرغ في ولاية ماريلاند الأميركية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخرين.

وقال مكتب شرطة مقاطعة واشنطن إن "المشتبه به لم يعد يمثل تهديدا للسكان"، في إشارة إلى تحييده.

تقع سميثبرغ على بعد 70 كيلومترا من واشنطن العاصمة. وذكرت شبكة إن بي سي، إن المشتبه به أطلق النار داخل منشأة صناعية. 

يأتي هجوم ماريلاند بعد نحو أسبوعين من إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس، أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين. 

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وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في التسلح الفردي، حيث يمتلك المواطنون المدنيون 393 مليون قطعة سلاح مقارنة بعدد القطع التي يمتلكها المدنيون حول العالم والتي يبلغ عددها 857 مليون.

المصادر الإضافية • أ ب