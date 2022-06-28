إردوغان يعلن عن لقاء محتمل مع بايدن ويقول إنه يريد "نتائج وليس كلامًا فارغًا" من السويد وفنلندا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء عن لقاء محتمل مع نظيره الأمريكي جو بايدن "الليلة أو غدًا" في مدريد، عشية قمة لحلف شمال الأطلسي.

وقال إردوغان أمام الصحافة قبل إقلاع طائرته إلى إسبانيا "تحدثتُ هذا الصباح مع الرئيس بايدن، وعبّر عن رغبته في عقد لقاء الليلة أو غدًا. هذا أمر ممكن".

وأشار إلى أنه ينتظر "نتائج وليس كلامًا فارغًا" من جانب السويد وفنلندا في مدريد حيث تُعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يرغب البلدان الواقعان في شمال أوروبا في الانضمام إليه.

وقال إردوغان الذي يعارض انضمامهما منذ منتصف أيار/مايو، "سنلتقي اليوم مع رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي والأمين العام للناتو. سنرى إلى أي مدى يمكنهما أن يذهبا".