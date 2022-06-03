شاهد: رياضة "حوريات البحر" تلقى رواجا كبيرا في جنوب أفريقيا

"حورية البحر" هي رياضة يتم من خلالها استخدام قطعة قماشية كالذيل الذي يمثل الجانب السفلي لجسم حورية البحر. ومن خلال الذيل القماشي، تقوم الفتيات بالتحرك مثل الحوريات. الرياضة هي تمرين لكامل الجسم ولها فوائد صحية أخرى، لأنها فرصة "للمتعة والخيال والعلاج"، كما تقول إيزيل ناير، المدربة في مجال رياضة حوريات البحر.

ويبدو أن هذه الرياضة تزداد شعبية مع إنشاء مدرسة حوريات البحر الخاصة في جوهانسبرغ. إيزيل ناير، مدربة حوريات البحر قالت: "إنها متعة كثيرة، للياقة البدنية من أجل المتعة، إنها علاج لكن الأهم من ذلك كله أن حوريات البحر هي رياضة". وأضافت: "نقوم بالاعتماد كثيرا على السباحة المتزامنة".