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سوريا

وسائل إعلام رسمية: إسرائيل هاجمت مواقع جنوب العاصمة دمشق

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بقلم:  يورونيوز
مراقب تابع لقوة حفظ السلام يقف على برج مراقبة عند معبر القنيطرة بين سوريا والجزء المحتل من هضبة الجولان
مراقب تابع لقوة حفظ السلام يقف على برج مراقبة عند معبر القنيطرة بين سوريا والجزء المحتل من هضبة الجولان   -   حقوق النشر  AP Photo/Ariel Schalit, File

نقلت وسائل إعلام رسمية في سوريا عن مسؤول عسكري قوله إن هجوما إسرائيليا استهدف مواقع في جنوب العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة. وأضاف المسؤول أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقال المسؤول "في تمام الساعة الرابعة وعشرين من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وحسب وسائل الإعلام السورية، فقد شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل. وتؤكّد طهران وجود عناصر من قوّاتها المسلّحة في سوريا في مهمّات استشاريّة.

المصادر الإضافية • رويترز-أ ف ب