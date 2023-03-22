قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي.. هجوم رابع على مناطق بسوريا منذ زلزال شباط

أعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي والنيرب في حلب فجر اليوم "ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

.وأضافت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم". وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

وهذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مناطق في سوريا بعد الزلزال.

في 19 شباط/فبراير الماضي، قتل 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمر 2022، تعرَض مطار حلب لضربتين إسرائليتين منفصلتين خرج على إثرهما عن الخدمة قبل أن يعود للعمل بعد حوالى عشرة أيام.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية على جارتها الشمالية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.