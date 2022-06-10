شاهد: قمة التل التركي وأقدم معبد في العالم حيث بدأت الحضارة.. ما يزال يحمل ألغازا

يقع معبد "غوبكلي تبه" على منحدر تل صخري جنوب شرق تركيا ويطل على هضبة بلاد ما بين النهرين القديمة، ويمكن القول أن المعبد يعدّ أحد أهمّ المواقع الأثرية في المنطقة ويضم آثارا وتماثيل وأشكال حيوانية تعود للعصر الحجري الحديث. وقد تمّت الإشارة إلى أن معبد "غوبكلي تبه" يعد من أقدم دور العبادة في العالم.

وعلى ما يبدو فقد بقي هذا الهيكل مطمورا في تلة "غوبكلي" على أطراف مدينة أورفا جنوب شرق تركيا المعاصرة منذ حوالي 12 ألف عام أو 11 ألف عام مضت.

وقد قامت فرق بحث من جامعة إسطنبول بالتعاون مع جامعة شيكاغو بإجراء مسح للمعبد في بداية ستينيات القرن الماضي حيث اكتشفوا قطعا حجرية ظنوا أنها شواهد قبور بيزنطية. وأوضح علماء الآثار والتاريخ القديم أن المعبد له علاقة بما يسمى "الثورة الزراعية" في منطقة الشرق الأوسط، حيث شرع البشر في تدجين الحيوانات وزراعة النباتات والتحول لحياة الاستقرار في منطقة بلاد الشام والرافدين.

ويوصف معبد "غوبكلي تبه" الجبلي على أنه أقدم معبد في العالم ويضم أقدم المنشآت المعمارية حول العالم، كما يعتبره البعض بأنه "نقطة انطلاق التاريخ"، ويستقبل آلاف السياح المحليين والأجانب كل عام.