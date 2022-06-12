وسائل إعلام إيرانية: الأرجنتين تحتجز طائرة تابعة لماهان إير

ذكرت وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة يوم الأحد أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة من طراز بوينج 747 مملوكة لماهان إير الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس.

ولم يصدر تأكيد رسمي للتقارير التي بثها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

وتربط إيران وفنزويلا علاقات وثيقة. وذكر التلفزيون الإيراني أن البلدين وقعا يوم السبت خطة تعاون مدتها 20 عاما.