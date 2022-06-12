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الأرجنتين
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وسائل إعلام إيرانية: الأرجنتين تحتجز طائرة تابعة لماهان إير

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بقلم:  يورونيوز
طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية الخاصة تهبط في مطار صنعاء في اليمن. 01/03/2015
طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية الخاصة تهبط في مطار صنعاء في اليمن. 01/03/2015   -   حقوق النشر  AP Photo/Hani Mohammed

ذكرت وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة يوم الأحد أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة من طراز بوينج 747 مملوكة لماهان إير الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس.

ولم يصدر تأكيد رسمي للتقارير التي بثها التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

وتربط إيران وفنزويلا علاقات وثيقة. وذكر التلفزيون الإيراني أن البلدين وقعا يوم السبت خطة تعاون مدتها 20 عاما.

المصادر الإضافية • رويترز