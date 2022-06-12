شاهد: دراجون عراة يجوبون شوارع المكسيك للتوعية بإجراءات السلامة على الطرق

جابت مسيرة لراكبي الدراجات للمطالبة باتخاذ اجراءات السلامة في شوارع مكسيكو سيتي، وشارك أشخاص عراة في عدد من الطرق التي تشهد ازدحامات في العاصمة المكسيكية.

عاد "سباق الدراجات العالمي للعراة" الذي كان قد توقف قبل عامين بسبب جائحة كورونا.

وتجمع المتظاهرون عند نصب الثورة وساروا حوالي 17 كيلومتراً (10.5 ميل)، الواصل بين المركز التاريخي وشارع باسي دي لا ريفورما.

ويريد المشاركون في المسيرة لفت نظر السلطات إلى عدم توفر شروط السلامة لراكبي الدراجات والمشاة في الشوارع خصوصا وان سائقي الشاحنات والحافلات العامة والخاصة لا يلتزمون بقواعد السلامة المرورية.

قال منظمو الاحتجاج إنه على الرغم من أن حكومة المدينة تروج لاستخدام الدراجات منذ سنوات، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى حملة توعية قوية بشأن سلامة المشاة وراكبي الدراجات.