شاهد: المدفعية الروسية تقصف سيفيرودونيتسك

دوت عدة انفجارات في مدينة سيفيرودونتسك، وتصاعدت سحب الدخان بعد تعرض المدينة الرئيسية في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا لقصف عنيف. فيما قال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، إن القوات الأوكرانية أجبرت على الخروج من وسط سيفيرودونتسك بعد هجوم روسي استمر أسابيع.

قال مسؤول أوكراني يوم الاثنين إن القوات الروسية توغلت في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا وقصفت منطقة يحتمي بها مئات المدنيين، في مشهد يعكس نفس صورة الهجوم الذي شنته موسكو على ماريوبول في مايو أيار الماضي.

وزعم الانفصاليون المؤيدون لروسيا أن آخر جسر للخروج من سيفيرودونيتسك تعرض للدمار وأنه يتعين الآن على المدافعين الأوكرانيين الاستسلام أو الموت. وقالت أوكرانيا إنه لا يزال هناك طريق آخر للخروج، لكنه تعرض أيضا لأضرار شديده.

ووجهت أوكرانيا نداءات عاجلة للغرب طالبة المزيد من السلاح للمساعدة في الدفاع عن سيفيرودونيتسك، التي تقول كييف إنها قد تكون كلمة السر للنتيجة النهائية لمعركة السيطرة على منطقة دونباس في الشرق ومسار الحرب في المستقبل.

قال غايداي "يواصل الروس اقتحام المدينة، متمتعين بأفضلية واضحة فيما يتعلق بسلاح المدفعية، واضطروا الجنود الأوكرانيين للتراجع بطريقة ما".

وأضاف أن نيران المدفعية الروسية أصابت مصنع آزوت للكيماويات الذي كان يحتمي به مئات المدنيين.

ومضى قائلا "نحو 500 مدني ما زالوا في مصنع آزوت في سيفيرودونيتسك، بينهم 40 طفلا. في بعض الأحيان ينجح الجيش في إجلاء شخص ما"، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق بشأن ممرات الإجلاء.