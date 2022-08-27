كتب مدرسية جديدة وبرنامج دراسي جديد بالروسية في دونيتسك وماريوبول

تستعد المدارس وعمال قطاع التربية والتعليم بمنطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا لبدء عام دراسي جديد في إطار برنامج دراسي روسي وكتب مدرسية روسية حيث تمّ تسليم شحنات الكتب المدرسية الجديدة في مدارس دونيتسك، وماريوبول. رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية، فيتاليتي خوتسينكو أكد أنه سيتم تزويد جميع الصفوف من الطور الابتدائي إلى الثانوي بالكتب المدرسية.

وأضاف فيتالي خوتسينكو: "سنقوم بتزويد مدارسنا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل وفي جميع الصفوف من الأول إلى الصف الحادي عشر. لدينا كتب التاريخ والجغرافيا واللغة الروسية والأدب. ونأمل أن يدرس الأطفال الأدب المناسب ويكتسبوا المعرفة المناسبة".

تؤكد لاريسا فولوديوك، أمينة مكتبة في مدرسة ماريوبول أنه لا يوجد كتاب أوكراني واحد في المنطقة أن الكتب الروسية أفضل بكثير، وأضافت: "هناك مزيد من الألوان ومزيد من المعلومات وأمثلة على الدروس. كل شيء يمكن الوصول إليه أكثر من ذي قبل".

وأوضحت لاريسا فولوديوك: "أولاً، جميع الكتب باللغة الروسية الآن. لم يتبق لدينا أي كتب أوكرانية في المخزن ولن يكون لدينا أي كتب في المكتبة. وجميع الكتب المدرسية هي طبعة جديدة اعتبارًا من عام 2022. لذلك، تم تجديد قائمة الأدب بالكامل".

في ماريوبول، تضررت العديد من المدارس بشدة من جراء القصف. تجري إعادة الإعمار بأقصى سرعة، ولكن لن تكون أغلب المدارس مهيأة للعام الدراسي الجديد.

كما لا يوجد عدد كافٍ من المدرسين. ولكن سلطات جمهورية دونيتسك أشارت إلى هناك العديد من المعلمين المتطوعين الراغبين في القدوم من روسيا للعمل و"هناك من سيقوم بالتطوع للتدريس بشكل مؤقت بينما سيستقر آخرون للعيش والعمل من أجل قضية جيدة"، كما قال فيتالي خوتسينكو.