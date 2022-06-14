بينيت: بايدن يعتزم "دمج إسرائيل في الشرق الأوسط" خلال زيارته

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيساعد إسرائيل على تعزيز علاقاتها في المنطقة والارتقاء بتحالفها مع واشنطن إلى آفاق جديدة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل. وأضاف مكتب بينيت في بيان أن الزيارة ستساعد على "دمج إسرائيل في الشرق الأوسط".

وسيلتقي بايدن مع بينيت في الفترة من 13 إلى 14 يوليو- تموز قبل أن يتوجه إلى السعودية حيث من المرتقب أن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وشكرت إسرائيل بايدن على جهوده لتعزيز مصالحها المشتركة مع المملكة العربية السعودية، الدولة التي تدعم التطبيع مع إسرائيل في المنطقة لكنها لم تعترف رسميا بإسرائيل نفسها.