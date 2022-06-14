مدير منظمة الصحة العالمية: تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 حزيران/يونيو لتحديد إن كانت ستصنّف تفشي جدري القرود عالميا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين إن "تفشي جدري القرود غير عادي ومقلق. لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثّل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا".

ستجتمع لجنة الطوارئ في 23 حزيران/يونيو لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى مستوى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال تيدروس "تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا مع شركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم لتغيير اسم فيروس جدري القرود ... والمرض الذي يسببه... سنعلن عن الاسماء الجديدة في اقرب وقت".

قبل أشهر قليلة، كان جدري القرود محصوراً بشكل عام في غرب إفريقيا ووسطها.

وقال تيدروس إنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية هذا العام عن 1600 حالة إصابة مؤكدة به و1500 حالة مشتبه بها من 39 دولة، ظهر الفيروس في 32 منها مؤخرًا. وأوضح أنه بينما تم الإبلاغ عن 72 وفاة في البلدان التي كان جدري القرود مستوطنًا فيها، لم تُسجل أي وفاة في البلدان التي ظهر فيها حديثًا.

ولكن "منظمة الصحة العالمية تسعى للتحقق من تقارير إخبارية واردة من البرازيل عن وفاة مرتبطة بالمرض".

لمكافحة الانتشار العالمي، توصي منظمة الصحة العالمية "بأدوات الصحة العامة المجربة والمختبرة بما في ذلك المراقبة وتعقب المخالطين وعزل المرضى المصابين".