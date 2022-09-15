كتاب جديد: ترامب عرض على الأردن السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وعاش في خوف من إيران

أفادت صحيفة واشنطن بوست الخميس أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرض على الأردن سلطة وسيطرة كاملة على الضفة الغربية في عام 2018.

تقرير الصحيفة نقل مقتطفا من كتاب "The Divider" "المُقسِّم.. ترامب في البيت الأبيض (2017-2021)" وهو كتاب يتحدث عن حقبة مهمة وحرجة في تاريخ الولايات المتحدة أثناء فترة حكم ترامب، بقلم بيتر بيكر كبير مراسلي البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز، وسوزان غلاسر من نيويوركر.

قال التقرير إن العرض قُدم إلى الملك عبد الله في كانون الثاني/ يناير 2018، ولم يذكر ما إذا كانت إسرائيل ورئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو على علم باقتراح ترامب.

كل ما هو جديد في الكتاب يأتي من بحثنا خلال 18 شهراً منذ ترك منصبه. لا شك أنه هناك المزيد لنعرفه ونتطلع إلى مواصلة تقديم التقارير من قبل زملائنا لإبلاغنا بمزيد من المعلومات حول ما حدث. بيتر بيكر - مؤلف مشارك لكتاب The Divider

بحسب الكتاب فإن ملك الأردن وأثناء حديث مع صديق أمريكي قال "اعتقدت أنني أصبت بنوبة قلبية" عندما قدم الرئيس السابق للولايات المتحدة عرضه "لم أستطع التنفس. ملت بنفسي إلى الامام"، كان ترامب يعتقد، كما جاء في الكتاب، أنه "يقدم خدمة لملك الأردن".

الأردن والضفة الغربية وأيلول الأسود

الأردن كان قد حكم سابقا الضفة الغربية، من عام 1948 حتى احتلت القوات الإسرائيلية المنطقة عام 1967.

في عام 1970، مع تنامي الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأردن، ومع وجود عدد كبير من الفلسطينيين هناك، خرجت دعوات للإطاحة بالنظام الملكي الأردني، وحدث ما يعرف باسم "أيلول الأسود" أو الحرب الأهلية الاردنية، حيث حاولت المنظمات الفلسطينية القيام بانتفاضة ضد السلطات الأردنية والملك حسين، الذي حكم في ذلك الوقت.

خائف من إيران ويخشى الاغتيال!

بحسب الكتاب الذي نشرت منه الغارديان مقتطفا آخر، يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2020، قال دونالد ترامب لأصدقائه إنه يخشى أن تحاول إيران اغتياله انتقاما لمقتل رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهو جنرال إيراني قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قبل عام تقريبا قرب مطار بغداد.

سينشر كتاب "المُقسِّم.. ترامب في البيت الأبيض " (2017-2021) الأسبوع المقبل، يكتب فيه بيكر وجلاسر سياسة تجاه إيران والاتفاق النووي والانسحاب الأمريكي عام 2018 بالإضافة إلى ملف إسرائيل والشرق الأوسط وتعامل الرئيس السابق مع جائحة كوفيد وغيرها من الملفات.